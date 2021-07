La Belgique doit activer le Fonds de solidarité de l'UE

(Belga) La délégation belge du groupe PPE du Parlement européen a écrit vendredi à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour lui demander d'activer au plus vite tous les moyens financiers disponibles au niveau européen pour soutenir les régions de Belgique et des autres États membres touchées par les inondations des deux derniers jours.

"Dans ce cadre, le Fonds de solidarité de l'Union européenne peut être amené à jouer un rôle essentiel pour exprimer la solidarité financière de l'Europe à l'égard des régions sinistrées, en soutenant financièrement un État membre ou une région en cas de catastrophe naturelle majeure", ont indiqué Benoît Lutgen (cdH), Pascal Arimont (CSP), Cindy Franssen et Tom Vandekendelaere (tous deux CD&V) dans un communiqué. C'est au gouvernement fédéral qu'il appartient d'élaborer un dossier de demande de financements et d'activation de ce Fonds auprès de la Commission européenne, raison pour laquelle les élus PPE ont également écrit un courrier au Premier ministre Alexander De Croo et aux ministres concernés. (Belga)