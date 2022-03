Le député MR Denis Ducarme réclame plus de budget pour la Défense: "Nous n’avons pas le choix"

Denis Ducarme était l’invité de 7h50 sur Bel RTL. Il a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley sur l’aide qu’apporte la Belgique à l’Ukraine. Il a rappelé qu’il faut être "fermes et prudents" pour éviter "une guerre à l’échelle du contient dont personne ne veut".

Fournir des armes aux Ukrainiens "doit rester la réponse des européens", pour Denis Ducarme, député MR et membre de la commission Défense.

"Nous devons continuer de fournir des armes pour se défendre. Je reçois des messages qui me demandent pourquoi on n’envoie pas de troupes en Ukraine c’est parce que cela déclencherait une guerre continentale et personne n’en veut."

Certains, le président Vodolimir Zelensky en tête, pensent que les Européens doivent apporter plus d'aide à l’Ukraine et renforcer les sanctions contre la Russie. "On va déjà très loin au niveau des sanctions économiques, politiques. Nous devons fournir un soutien humanitaire et des armes mais si nous entrons en guerre contre la Russie, ça sera une guerre à l’échelle du contient avec probablement une réaction de la Chine derrière et personne n’en veut", répète le député.

"Il faut que Poutine rentre dans une logique de négociation. Le problème c’est que si vous ne vous mettez pas autour de la table pour négocier, inévitablement vous allez vers l’escalade. Nous devons éviter cette escalade à l’échelle européenne."

"Nous devons être prudents. Fermes mais prudents. C’est une situation qui n’a plus été en Europe depuis la 2e Guerre Mondiale. Il faut veiller à ce que le continent ne s’embrase pas totalement."

Tacle à la ministre de la Défense

Avons-nous un budget suffisant pour la Défense en Belgique ? "Non. Nous sommes avant-derniers des pays de l’OTAN en termes d’investissement en matière de défense. Nous consacrons actuellement un peu moins d’1% du PIB à la défense alors que l’OTAN nous dit d’y consacrer 2%. Il faut prendre en charge notre propre sécurité. Il ne faut pas toujours la faire reposer sur les autres. Si tu veux la paix, prépare la guerre, ça n’a jamais été autant d’actualité. Il s’agit aussi de prendre la sécurité des Belges plus en charge que ce qu’on l’a fait jusqu’à présent."

Le plan actuel mené par la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, prévoit d’arriver à un seuil de 1,6% d’investissement du PIB. "Ce n’est pas assez, nous devons arriver à 2%", tonne Denis Ducarme. "On doit avoir une trajectoire qui soit plus ambitieuse, plus rapide. Je suis un peu surpris de devoir le demander à la place de la ministre Dedonder qui semble avoir le pied sur la pédale de frein par rapport à cette nécessité qui est pourtant réclamée par nos alliés et l’OTAN."

Il faudra, pour atteindre ce seuil de 2%, faire des coupes ailleurs dans le budget fédéral. "Vous croyez qu’on a le choix ? Il y a la guerre à 1500 km de nos frontières. La situation, en termes de menace, en Europe n’a plus existé depuis la Seconde guerre mondiale et nous allons déposer une proposition pour qu’on investisse d’avantages dans la défense. C’est une nécessité, nous n’avons pas le choix", conclu le député.