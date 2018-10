La Belgique en tête des pays qui respectent la liberté de pensée

(Belga) La Belgique, au même titre que Taïwan et les Pays-Bas, est le pays le plus indiqué pour vivre en tant qu'athée ou libre-penseur, selon le rapport "Freedom of Thought" de l'Union internationale humaniste et éthique (IHEU).

Pour établir cette liste, l'organisme s'est basé sur quatre thèmes: "constitution et autorités", "éducation et droits des enfants", "société, communauté, famille et justice" et "liberté d'expression et valeurs humaines". Les trois pays en tête du classement sont jugés "libres et justes". La France et le Japon complètent le top 5 tandis que l'on retrouve l'Arabie saoudite en dernière position, précédée de l'Iran et l'Afghanistan. Il s'agit du septième rapport annuel de l'IHEU, présenté à nouveau lors de l'assemblée générale des Nations Unies à New York. Pour la première fois, le texte classifie aussi les 196 pays par la manière dont ils traitent les athées, les humanistes et les non-croyants. Là aussi, la Belgique, les Pays-Bas et Taïwan arrivent en première position. Ceux-ci ont été félicités pour leur approche pluraliste de la religion dans une société laïque. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de place pour la religion dans l'espace public ou qu'il n'existe pas de pouvoirs conservateurs religieux, souligne Bob Churchill de l'Union internationale, mais bien que les non-croyants ne sont pas systématiquement discriminés. (Belga)