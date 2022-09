La Belgique entrée dans une phase de narco-terrorisme, selon Van Quickenborne

(Belga) La Belgique est entrée dans une nouvelle phase, celle du narco-terrorisme, selon le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, interrogé par plusieurs médias.

À la suite d'une tentative d'enlèvement déjouée au Pays Bas, le ministre réside depuis ce week-end dans un lieu tenu secret avec son épouse et ses deux enfants. Quatre suspects néerlandais ont déjà été arrêtés. Ils sont liés au milieu de la drogue. L'enquête est en cours mais le ministre a également évoqué le trafic de stupéfiants, notamment l'affaire Sky-ECC qui a permis des centaines d'arrestations et l'interception de drogue pour un montant de 13 milliards d'euros. Le projet d'enlèvement dont il était la cible montre, d'après le ministre, que des criminels tentent "de déstabiliser une société en créant la peur dans la police et la justice car ils se sentent pourchassés". M. Van Quickenborne ignore combien de temps il résidera dans une "safe house" mais ne doute pas qu'il fera longtemps l'objet d'une surveillance policière. (Belga)