La Belgique est engagée dans le nouveau contrat conclu par l'UE avec Pfizer

(Belga) La Belgique s'engage dans le contrat que l'Union européenne a signé avec Pfizer et BioNTech pour la fourniture de vaccins de suivi, a affirmé mercredi le ministre flamand de la Santé Wouter Beke (CD&V), devant le parlement flamand. M. Beke était interrogé par les députées Freya Saeys (Open Vld) et Maaike De Rudder (CD&V).

La Commission européenne a conclu un contrat avec Pfizer et BioNTech pour l'achat de 900 millions de doses supplémentaires de leur vaccin contre le coronavirus. Celles-ci seront livrées au cours de la période 2021-2023. Le contrat prévoit également une option permettant de commander un lot supplémentaire pouvant aller jusqu'à 900 millions de doses. Les vaccins seront administrés au cours des deux prochaines années et sont destinés à la vaccination de rappel des adultes et à la vaccination des mineurs. Selon le ministre Beke, la Conférence interministérielle de la santé publique a décidé d'entrer dans le contrat européen. "Cela permet de disposer d'un vaccin adapté dans un délai de quatre mois en cas de nouveaux variants et cela garantit également l'approvisionnement suffisant en vaccins pour 2022 et 2023 en Belgique", a-t-il déclaré. Il est encore possible de conclure des accords supplémentaires avec d'autres fournisseurs, a-t-il précisé. (Belga)