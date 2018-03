La Belgique ne peut pas expulser un combattant en Syrie condamné

(Belga) Un juge a empêché l'expulsion d'un combattant en Syrie condamné vers le Maroc, parce qu'il risque d'y être torturé, écrivent plusieurs médias flamands vendredi. Le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Theo Francken, s'en est indigné dans un petit film sur Facebook.

Bilal S., alias Abou Safiya, faisait partie de la cellule de Khalid Zerkani, le plus grand recruteur de djihadistes du pays selon le parquet fédéral. Il avait comparu, avec Zerkani et 29 autres suspects, en 2015 à Bruxelles et a été condamné à cinq ans de prison. Il avait voyagé en Syrie en septembre de cette année-là. Bilal S. a été libéré en juin 2017. Comme il a la nationalité marocaine, l'Office des étrangers voulait lui retirer son permis de séjour et le renvoyer au Maroc, en se basant sur sa condamnation et sur l'avis de l'Ocam (Organe de coordination pour l'analyse de la menace) qui le considère comme dangereux. Mais la Belgique ne peut pas le renvoyer au Maroc pour le moment. Le Conseil du contentieux des étrangers a suspendu la décision de l'Office en extrême urgence, car l'Office des étrangers n'a entrepris aucune démarche pour obtenir la garantie que Bilal S. ne subira pas de traitements inhumains à son retour. C'est une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, estime le Conseil. (Belga)