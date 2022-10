La Belgique "profondément attristée" par l'explosion mortelle dans une mine en Turquie

(Belga) Le ministère belge des Affaires étrangères a fait part samedi de sa tristesse face à l'explosion dans une mine de charbon dans le nord-ouest de la Turquie, qui a fait 41 morts et 28 blessés vendredi.

"La Belgique est profondément attristée par la terrible explosion dans une mine", à Amasra, ville côtière de la mer Noire, dans la province de Bartin en Turquie. "Nos pensées sont avec les victimes, leurs proches et la population turque", a communiqué la diplomatie belge dans un message posté sur Twitter samedi soir. Près d'une centaine de mineurs se trouvaient au fond de la galerie au moment de l'explosion, apparemment causée par un coup de grisou, vendredi vers 18H15 locales, juste avant la nuit - ce qui a ralenti les recherches. L'accident et son lourd bilan ont suscité de nombreuses réactions de solidarité, dont celle du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis sur Twitter, qui s'est dit "attristé" malgré l'extrême tension entre les deux pays. Les présidents russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky ont présenté leurs condoléances, le second en turc, via Twitter, de même que le président du Conseil européen Charles Michel. (Belga)