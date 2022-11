La Belgique rejoint la Déclaration intergouvernementale en faveur des jeunes et du climat

(Belga) La Belgique rejoint 34 pays signataires de la Déclaration intergouvernementale sur les enfants, les jeunes et l'action climatique, a annoncé mardi la ministre fédérale du Climat, Zakia Khattabi.

Pour la ministre, qui est présente à Charm el-Cheikh pour la COP27 où elle a notamment rencontré le Forum des Jeunes et le Conseil flamand de la jeunesse, l'adhésion de la Belgique à cette déclaration "sonnait comme une évidence". "Vagues de canicules, sécheresses, pollution de l'air, inondations? Si les enfants d'aujourd'hui et de demain ne sont en rien responsables du dérèglement climatique, ils sont pourtant ceux qui en paient le plus les conséquences", rappelle Mme Khattabi (Ecolo). En outre, par ses mobilisations partout dans le monde, la jeunesse représente une "force motrice majeure" contre le dérèglement climatique. Initiée en 2019 lors de la COP25 à Madrid, la Déclaration intergouvernementale sur les enfants, les jeunes et l'action climatique, est un texte écrit par des jeunes pour des jeunes, rappelle la ministre belge. Le texte reconnait l'importante vulnérabilité de la jeunesse face aux effets du dérèglement climatique, sa capacité à agir en faveur du climat, et vise également à remédier à l'omission généralisée de l'enfant au sein des politiques, stratégies et plans climatiques. "Cette signature de la Belgique constitue un signal important en cette seconde partie de COP. De longues négociations suivront sans aucun doute cette semaine, mais il est bon de savoir que la Belgique sera également guidée par les priorités identifiées par un groupe mondial d'enfants et de jeunes", se félicite pour sa part Kobe Hautekiet, expert climat et droits de l'enfant chez Unicef Belgique. (Belga)