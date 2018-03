La Belgique remporte la DTB Challenge Cup de gymnastique chez les dames à Stuttgart

(Belga) La Belgique a remporté la DTB Challenge Cup de gymnastique artistique par équipes chez les dames samedi à Stuttgart, Allemagne.

Nina Derwael, Rune Hermans, Axelle Klinckaert, Maellyse Brassart et Senna Deriks avaient déjà dominé les qualifications vendredi pour s'imposer en finale (à 4 équipes) avec une note totale de 156.463. Les Belges ont devancé la Suisse (153.129), 2e et le Japon (151.663), 3e. L'Allemagne (151.462) a pris la 4e place. "Après trois passages solides au saut pour débuter la compétition, notamment de Maellyse Brassart, les Belges sont passées aux barres asymétriques, où malgré une chute de Senna Deriks, la Belgique a creusé l'écart via Nina Derwael. La championne d'Europe et médaillée de bronze des derniers mondiaux aux barres asymétriques, a présenté un exercice sans faute pour obtenir la meilleure note de la compétition avec 15.033", a commenté la fédération francophone de gymnastique dans son communiqué. "A la poutre, Rune Hermans et Axelle Klinckaert ont obtenu les meilleures notes belges, avec 12.600 et 12.500 respectivement. Elles terminent leur compétition au sol. Nina Derwael, encore une fois, obtient une très belle note pour l'équipe belge (13.000), tandis qu'Axelle Klinckaert et Rune Hermans ont délivré de solides performances". Chez les messieurs, la Belgique avait pris la 8e place des qualifications alors que les six premiers se qualifiaient pour la finale dimanche. (Belga)