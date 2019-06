La Belgique remporte le Flanders International Team Challenge de gymnastique

(Belga) La Belgique a remporté le Flanders International Team Challenge de gymnastique dimanche à Gand. Lors de la finale qui opposait huit nations et qui mêlait les gymnastes seniors et juniors, Maelisse Brassart, Margaux Daveloose, Senna Deriks, Nina Derwael, Jade Vansteenkiste, Stacy Bertrand, Kéziah Langendonck, Noémie Louon, Lisa Vaelen et Jutta Verkest ont réalisé un total de 207,425 points contre 205,827 pour la Roumanie deuxième et 204,328 pour une équipe formée de gymnastes italiennes et australiennes.

Lors des qualifications samedi, l'équipe belge senior et l'équipe belge junior avaient toutes les deux pris la 3e place. Brassart, Daveloose, Deriks, Derwael et Vansteenkiste avaient accumulé 156,962 et s'étaient placées derrière les Pays-Bas (159,429) et l'Australie (159,296). Les juniors Bertrand, Langendonck, Louon, Vaelen et Verkest avaient terminé avec 154,530 derrière la Roumanie (155,696) et l'Italie (155,063). Nina Derwael, qui a prolongé son titre de championne de Belgique samedi, est entrée en action uniquement aux barres asymétriques, agrès dont elle est championne d'Europe et du monde. La Limbourgeoise de 19 ans a présenté un tout nouveau mouvement qui lui permet d'augmenter sa note de difficulté (6.7). Samedi, elle avait obtenu 14,833 points en raison d'une erreur mais cette fois-ci tout s'est passé comme prévu et elle a obtenu une note de 15,233. Dans deux semaines à Minsk à l'occasion des Jeux Européens, Nina Derwael veut encore faire mieux. "J'ai augmenté le niveau de difficulté de mon exercice de deux dixièmes et je veux que mon score augmente aussi de deux dixièmes", a déclaré la Sportive belge de l'année. En novembre à Doha, elle était devenue championne du monde avec un total de 15,200 points. (Belga)