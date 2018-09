La Belgique renforce sa présence diplomatique en Afrique avec une ambassade au Bénin

(Belga) Le renforcement de la présence diplomatique belge en Afrique figurera en bonne place lors de la mission d'une semaine qu'effectue dès ce jeudi le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, dans quatre pays du continent.

Au Bénin, le chef de la diplomatie a confirmé la transformation du bureau diplomatique de Cotonou en ambassade et l'entrée en fonction de Xavier Leblanc en tant qu'ambassadeur. A l'instar des bureaux diplomatiques en Guinée, au Mali et au Niger, celui de Cotonou - le poumon économique de la république béninoise - devient donc une ambassade à part entière. Sa juridiction s'étendra au Togo voisin, un Etat qui relevait précédemment de la compétence de l'ambassade belge au Nigeria. Grâce à ce changement, cette dernière pourra désormais se consacrer exclusivement au pays le plus peuplé du continent, a souligné M. Reynders. Au Congo-Brazzaville, le ministre annoncera par ailleurs mercredi l'ouverture prochaine d'un nouveau bureau diplomatique. Ces changements s'inscrivent dans le cadre du redéploiement du réseau des postes diplomatiques, amorcé en 2014 par le ministre. Dans une logique d'économie, plusieurs ambassades - principalement au sein de l'Union européenne - avaient à l'époque été fermées. "Ce n'est toutefois pas parce que des mesures d'économie ont été décidées qu'on ne doit pas procéder à l'examen de nos intérêts et renforcer notre présence à certains endroits", a expliqué jeudi M. Reynders. "Nous devons cependant nous montrer imaginatifs, car nous ne disposons pas de moyens illimités", a-t-il ajouté, soulignant à titre d'exemple que des partenariats avec les Pays-Bas ont été mis sur pied dans plusieurs pays ou encore que les transformations des bureaux diplomatiques en ambassades n'engendrent que des coûts limités. (Belga)