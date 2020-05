La Belgique va accueillir 14 mineurs non accompagnés des camps de migrants en Grèce

Au total, on dénombre plus de 35.000 migrants dans des camps sur cinq îles grecques. Ces camps ne sont pas adaptés à un tel nombre et les conditions de vie sont fort précaires. Par exemple, surnommé "la jungle", le camp de Moria sur l'île de Lesbos abrite 19.300 personnes, plus de six fois sa capacité, rapportait l'AFP il y a une semaine environ. Par solidarité avec la Grèce qui doit gérer cette situation de crise aggravée par la crise du coronavirus, des pays européens ont décidé d'accueillir des mineurs non accompagnés. À la mi-avril, une cinquantaine de réfugiés mineurs étaient notamment arrivés en Allemagne. Ce vendredi, la ministre à la Migration, Maggie De Block a annoncé l'accueil en Belgique de 18 mineurs non accompagnés. "Nous comprenons très bien ce que la Grèce vit, et nous voulons être solidaires avec elle. Nous faisons dès lors un effort supplémentaire, malgré la crise du coronavirus et la saturation de notre réseau d’accueil. Mais de telles solutions ad hoc ne sont pas durables.Je plaide depuis longtemps déjà pour une politique européenne plus forte en matière d’asile et de migration, avec une juste répartition des charges. Chaque pays doit contribuer équitablement", a déclaré la ministre, son cabinet précisant que la Belgique était proportionnellement beaucoup plus solidaire que la plupart des états membres. Seules la Grèce et l’Allemagne accueillent par exemple davantage de mineurs non accompagnés que la Belgique, a indiqué le cabinet de la ministre.