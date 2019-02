Grosse tension entre la bourgmestre socialiste de Verviers et Theo Francken: voici leurs points de vue (vidéos)

Un aller-retour express pour Theo Francken à Verviers hier soir. L'ancien secrétaire d'état a été accueilli par 200 opposants en colère, rejoints par la bourgmestre de Verviers, la socialiste Muriel Targnion. Chacun a exprimé son point de vue sur RTL info...

Mardi soir, Theo Francken a dû faire demi-tour à Verviers. Le ton a monté entre des manifestants s'opposant à la promotion de son livre et des "sympathisants".

Parmi les manifestants, et cela a particulièrement énervé l'ancien secrétaire d'Etat N-VA à l'Asile et à la Migration, il y avait Muriel Targnion, bourgmestre socialiste de Verviers. A quelques mois des élections, elle semble donc en pleine campagne et (re)positionne son parti contre l'extrême-droite.

"Je souhaitais être parmi les manifestants, car je réprouve à 100% le populisme et l'extrémisme de Theo Francken", nous a-t-elle déclaré mardi soir.

Quant aux débordements qui avaient déjà eu lieu au moment de son interview, elle estime que "c'est normal qu'entre des gens de gauche et des gens d'extrême-droite, ce soit tendu, et heureusement que c'est tendu".

"Maintenant, ce que je souhaite, c'est que les gens de gauche qui sont là pour manifester utilisent les armes démocratiques et manifestent pacifiquement ; et n'utilisent pas les armes de ces connards d'extrémistes. Sinon, on n'est pas mieux qu'eux". Ce matin sur BEL RTL, elle a expliqué que "sur les 200 manifestants (anti-Francken), 170 étaient très calmes, et il y avait une trentaine d'agitateurs".

Francken lui répond ce matin: "C'est ça, la démocratie?"

Toujours sur BEL RTL, Theo Francken a réagi à son tour, mercredi matin. Il est étonné de l'ampleur du débordement. "Oui, j'ai été surpris car on a suivi tous les protocoles. C'est une organisation privée qui m'a invité pour écouter mon livre qui n'est pas raciste ni discriminatoire, mais qui explique ma politique migratoire", a expliqué l'ancien secrétaire d'Etat.

Il confirme que la présence de Muriel Targnion, bourgmestre socialiste de Verviers, l'a choqué. "J'ai vécu beaucoup de protestations depuis 5 ans, et je suis habitué, il n’y a pas de souci. Mais la liberté d'expression, ça fonctionne dans les deux sens: protester n'est pas un problème, mais déontologiquement, j'ai un souci et je me pose beaucoup de questions. Le bourgmestre est le responsable de la sécurité, de la police, de l'ordre public. Or elle choisit son camp, celui des manifestants, contre moi, je pense que ce n'est pas correct, je n'ai jamais vécu ça".

Quant à la présence de manifestants pro-nazis affichant des croix gammées, Theo Francken ne semble pas au courant. "Deux personnes m'ont demandé de venir à Liège, et ce ne sont absolument pas des personnes extrémistes ou des nazis. Je ne sais pas (s'il y avait des croix gammées), je n'étais pas dans la salle, ils m'ont empêché d'entrer. Je n'ai vu que des photos, et c'étaient des Wallons et des Wallonnes normales, pas des nazillons. L'extrême gauche m'a agressé, et ils s'en sont pris à ma voiture, c'est ça la démocratie ? La liberté d'expression, c'est aussi pour moi, ce n'est pas uniquement pour la gauche".

Theo Francken a annoncé un peu plus tard qu'il porterait plainte.

Un jeu qui profitera finalement aux deux partis: tant la N-VA que le PS renforcent leur position après une telle foire d'empoignes...