La bourgmestre socialiste de Verviers parmi les manifestants anti-Francken: "Il ne faut pas utiliser les armes de ces connards d'extrémistes"

Mardi soir, Theo Francken a dû faire demi-tour à Verviers. Le ton a monté entre des manifestants s'opposant à la promotion de son livre et des "sympathisants".

Parmi les manifestants, et cela a particulièrement énervé l'ancien secrétaire d'Etat N-VA à l'Asile et à la Migration, il y avait Muriel Targnion, bourgmestre socialiste de Verviers. A quelques mois des élections, elle semble donc en pleine campagne et (re)positionne son parti contre l'extrême-droite.

"Je souhaitais être parmi les manifestants, car je réprouve à 100% le populisme et l'extrémisme de Theo Francken", nous a-t-elle déclaré mardi soir (voir vidéo).

Quant aux débordements qui avaient déjà eu lieu au moment de son interview, elle estime que "c'est normal qu'entre des gens de gauche et des gens d'extrême-droite, ce soit tendu, et heureusement que c'est tendu".

"Maintenant, ce que je souhaite, c'est que les gens de gauche qui sont là pour manifester utilisent les armes démocratiques et manifestent pacifiquement ; et n'utilisent pas les armes de ces connards d'extrémistes. Sinon, on n'est pas mieux qu'eux".

Un jeu qui profitera finalement aux deux partis: tant la N-VA que le PS renforcent leur position après une telle foire d'empoignes...