La campagne de vaccination cet été à Bruxelles: "Un énorme échec" selon le député MR David Leisterh

David Leisterh était l'invité de la matinale de Bel RTL ce lundi. Le président de la régionale bruxelloise du Mouvement réformateur répondait aux questions de Fabrice Grosfilley. Il est notamment revenu sur la vaccination et la gestion de la crise sanitaire dans la capitale.

Selon lui, deux raisons expliquent que certaines personnes ne sont pas vaccinées. En premier lieu, la désinformation. "En tant que démocrate, on doit continuer à se battre très fort pour lutter contre les fake news", a-t-il indiqué. En deuxième lieu, il a cité le manque de confiance de certains. "Ce n’est pas en continuant à les mettre dans un coin, en les oppressant, qu’ils vont pouvoir inverser cette tendance, ce sentiment qu’ils ont. On doit continuer, ce qu’on n’a pas assez fait à Bruxelles ces derniers mois, de la pédagogie, de la proximité pour augmenter le taux de vaccination".

De là à dire que la campagne de vaccination est ratée à Bruxelles ? C’est ce que pense l’élu bruxellois MR. "C’est à cause du gouvernement bruxellois. Je sais qu’on a tendance à cibler fortement Alain Maron, c’est vrai qu’il porte cet échec de la vaccination". David Leisterh poursuit : "Aujourd’hui, ils font le maximum mais pendant les deux mois de vacances, c’est à peine 3% de premières doses qui ont été administrées en un mois, c’est beaucoup trop peu. Et donc en réalité, tout ce qui est fait ces derniers temps fin août, début septembre aurait dû être fait beaucoup plus tôt, c’est un énorme échec".