La campagne de vaccination s'accélère: les +65 ans vont commencer à être vaccinés dès la semaine prochaine dans certains centres wallons

L'efficacité du vaccin AstraZeneca chez les personnes âgées est totale et similaire à celle du vaccin Pfizer. Elle est démontrée par les résultats de la campagne de vaccination en Ecosse où le vaccin a été injecté massivement à cette catégorie d'âge. On a 90% en moins de risque d'hospitalisations si on est vacciné avec AstraZeneca, contre 85% avec Pfizer dans la même tranche d'âge. La Belgique, qui a commandé ce vaccin en très grande quantité, va dès lors pouvoir accélérer sa campagne de vaccination puisqu'il y aura beaucoup plus de doses de vaccin disponibles pour la vaccination des personnes âgées. Yvon Englert, délégué général COVID-19 pour la région wallonne, interrogé ce matin par Fabrice Grosfilley sur Bel RTL, l'a concrètement confirmé ce matin. En Wallonie, dès la semaine prochaine, certains centres (au moins trois, les plus avancés dans la vaccination du personnel soignant de première ligne) commenceront à vacciner les +65 ans (phase 1B) qui devraient donc recevoir leur convocation papier dans les prochains jours et semaines. Les autres centres devraient démarrer le 15 ou la semaine d'après. L'accélération du tempo de la vaccination est aussi permise par un léger allongement du délai entre les deux injections.