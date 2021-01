La campagne de vaccination s'accélérera la semaine prochaine, annonce Vandenbroucke

(Belga) La task-force en charge de la vaccination proposera un plan ajusté de manière à accélérer la vaccination contre la Covid-19 dès la semaine prochaine, a annoncé mardi le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, en commission de la Chambre.

Le ministre ainsi que le Premier ministre Alexander De Croo ont adressé cette demande à la task-force. Une conférence interministérielle de la Santé se réunira mercredi matin -la campagne de vaccination implique en effet les Régions- et, jeudi, la task-force se réunira en vue d'ajuster son "plan d'attaque". Vendredi, ce plan sera présenté devant la commission de la Santé de la Chambre. Après un "démarrage prudent", la campagne doit s'accélérer, a reconnu M. Vandenbroucke pour qui aucun des vaccins actuellement disponibles ne peut rester inutilisé. Des critiques se font entendre depuis quelques jours sur l'organisation de la campagne. Selon plusieurs députés de l'opposition, la Belgique a pris du retard si on la compare avec d'autres pays européens, en particulier l'Allemagne. Lundi, le "Soir" a publié la lettre adressée par un collectif de médecins au ministre dans laquelle ils lui demandent de vacciner en priorité le personnel soignant. Vu le nombre limité de vaccins disponibles pour le moment, des choix ont dû être faits et la campagne a commencé par les maisons de repos et le personnel soignant qui y travaille. (Belga)