La campagne Play True Day sensibilisera au sport sans dopage le 1er week-end de septembre

(Belga) "Jouer vrai", c'est le message que la campagne nationale contre le dopage Play True Day enverra aux sportifs le premier week-end de septembre. Le coup d'envoi de l'événement, parrainé par la championne d'athlétisme Kim Gevaert, sera donné vendredi au Memorial Van Damme, a indiqué mercredi le ministre flamand du Sport Philippe Muyters.

"Ensemble, nous voulons créer une communauté sportive au sein de laquelle les athlètes choisissent de rester 'propres', par respect pour eux-mêmes et par honnêteté envers leurs adversaires", soulignent les organisateurs. L'Agence mondiale anti-dopage (Ama) encourage chaque pays à organiser tous les ans un "Play True Day" afin de promouvoir le sport 'clean'. Les différentes organisations belges de lutte contre le dopage mènent ainsi le temps d'un week-end, du 31 août au 2 septembre, une action de sensibilisation commune. Le reste du mois de septembre sera mis à profit pour défendre le fair-play dans le sport. La Pro League jouera également le jeu puisque les matchs de première division de football porteront le même message au cours des prochains week-ends. "C'est réconfortant de constater que tout le monde, petites et grandes fédérations, professionnels et amateurs, se dépasse pour faire entendre ce message universel", s'est réjoui Philippe Muyters (N-VA). (Belga)