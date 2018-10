La carte d'identité avec empreintes digitales prévue pour 2019

(Belga) La commission de l'Intérieur de la Chambre a approuvé mercredi un projet de loi du ministre Jan Jambon sur le Registre national. L'une des mesures les plus en vue est l'introduction des empreintes digitales sur la carte d'identité.

La lutte contre le terrorisme a mis en avant l'importance des fraudes à l'identité. Pour les combattre, le ministre souhaitait ajouter sur les nouvelles cartes d'identité les empreintes digitales, comme c'est déjà le cas pour le passeport. Le processus commencera à partir d'avril 2019 et devrait s'étendre sur dix ans, le temps de renouveler l'ensemble des cartes. Le coût de la carte ne sera pas augmenté, a-t-on assuré au cabinet du ministre. Il sera possible aux citoyens qui le souhaitent d'anticiper cette inscription. La puce des cartes d'identité intégrera les empreintes digitales, plus précisément l'image numérisée des empreintes digitales de l'index de la main gauche et celui de la main droite. Les empreintes digitales ne seront en aucune façon stockées ou centralisées, souligne le projet de loi. Elles seront protégées par un certificat permettant une lecture uniquement par des lecteurs autorisés. La Commission de la protection de la vie privée a remis un avis défavorable mais le gouvernement a estimé qu'il s'inscrivait dans le cadre des recommandations de la Commission européenne. (Belga)