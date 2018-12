La CGSP souhaite un joyeux Noël au ministre Jeholet

(Belga) Trois représentants de la CGSP Admi se sont rendus ce lundi matin au domicile du ministre wallon de l'Emploi, Pierre-Yves Jeholet. En ce jour de réveillon de Noël, ils lui ont remis une cinquantaine de vœux formulés par les membres du personnel du Forem de Liège.

"Les souhaits des travailleurs s'articulent autour de différentes thématiques comme les conséquences de la non-reconduction programmée des aides APE, PTP et FSE qui conduira au non-remplacement de 625 collaborateurs", explique Vincent Thys. "Les conseillers, formateurs et évaluateurs seront remplacés mais les réductions de personnel s'effectueront au niveau du support administratif et technique alors que la charge de travail va augmenter", poursuit le délégué syndical. Pendant près d'une demi-heure, le ministre, qui a affirmé être ouvert au dialogue, a expliqué les réformes mises en place et les objectifs poursuivis. Si les délégués syndicaux ne sont pas entièrement satisfaits par les explications fournies, ils se réjouissent par contre que Pierre-Yves Jeholet ait accepté de rencontrer les membres du personnel pour répondre à leurs questions et entendre leurs craintes.