La chaîne flamande Eén va diffuser une série documentaire autour de cinq transgenres

(Belga) La chaîne publique Eén diffusera à partir du 24 janvier prochain la série documentaire "M/V/X" (M pour man, V pour vrouw en X pour Xijn, homme-femme-X), autour de cinq transgenres flamands.

En quatre épisodes, "M/V/X" offre un regard unique sur la vie de ces personnes, avec ses aspects positifs et négatifs, explique Olivier Goris, directeur de la chaîne flamande. La série est réalisée par la maison de production Sputnik Media, qui a suivi les intervenants pendant un an. "Le côté médical de leur vie est important, mais l'aspect social est aussi abordé: quel impact a cette évolution sur leur entourage, leurs parents, leur famille? Pour chacun d'entre eux, ça a été et c'est toujours un parcours difficile", souligne Nathalie Lippens, créatrice de programmes. (Belga)