La Chambre approuve des mesures pour soulager la pénurie dans les soins

(Belga) La Chambre a approuvé vendredi en séance plénière un projet de loi du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, qui vise à répondre au manque de personnel soignant.

Un certain nombre de mesures en vigueur depuis le début de la crise sanitaire seront ainsi prolongées. C'est notamment le cas des retraités qui peuvent bénéficier d'un revenu complémentaire illimité s'ils prêtent main forte dans les établissements de soins relevant du fédéral ou des entités fédérées. Ce système continuera également à s'appliquer dans le secteur de l'éducation, a précisé le ministre. Un régime fiscal favorable est aussi d'application pour les soins de santé, avec un élargissement des possibilités de travail bénévole et de travail étudiant dans le secteur. En outre, les personnes au chômage depuis au moins trois mois pourront y travailler tout en conservant un quart de leurs indemnités pendant un maximum de trois mois. Le gouvernement a également dégagé un budget supplémentaire ponctuel de 21 millions d'euros pour les hôpitaux qui investissent dans des systèmes permettant de réduire la tâche administrative du personnel infirmier. Pour chaque euro que l'hôpital met sur la table, le gouvernement y ajoute un euro. Vingt millions d'euros supplémentaires seront également alloués via le fonds du personnel de santé spécifiquement pour les secteurs fédéraux, tels que les hôpitaux. Enfin, le programme de formation "Choisis les soins" sera complété de 24 millions d'euros.. (Belga)