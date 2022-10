La Chambre approuve la création d'un registre central des jugements et arrêts

(Belga) La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière un projet de loi visant la création du Registre central pour la publication des jugements et arrêts.

Porté par le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, le texte prévoit une mise en place de ce Registre central en deux étapes. Dans un premier temps, il contiendra uniquement les jugements authentiques non pseudonymisés (et donc intégraux). Les avocats, les prévenus, les parties civiles et les experts pourront également consulter numériquement les décisions dans leurs dossiers spécifiques. Dans une deuxième phase, le Registre central contiendra également les jugements et décisions ayant reçu le statut de pseudonyme, qui seront alors accessibles au public. Dans cette phase, il sera possible pour les cours et tribunaux de ne plus prononcer l'intégralité de leurs décisions. Si les parties intéressées estiment que les données peuvent malgré tout conduire à une identification, une demande d'adaptation sera possible. La loi entrera en vigueur le 30 septembre 2023. Le début de la deuxième phase est prévu pour le 31 décembre 2023. La base de données sera développée en interne par le SPF Justice. Ce n'est que pour le moteur de pseudonymisation automatique et la création de résumés automatiques des jugements qu'il sera fait appel à un partenaire externe par le biais d'un marché public, a indiqué le ministre de la Justice. Le texte a été approuvé à l'unanimité, moins les abstentions des Engagés et de DéFI. (Belga)