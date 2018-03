La Chambre approuve le permis unique pour les travailleurs étrangers

(Belga) La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière un projet de loi qui permettra aux travailleurs étrangers de demander dans un document unique leur permis de travail et leur permis de séjour. La décision d'octroi devra être prise dans les 60 jours.

Le travailleur introduira sa demande via son employeur auprès de la Région compétente. Celle-ci devra ensuite transmettre le dossier à l'Office des étrangers qui statuera sur le permis de séjour. Après les décisions positives de l'Office des étrangers et de la Région, l'Office peut transférer l'ensemble des décisions dans un seul document au travailleur et à l'employeur. (Belga)