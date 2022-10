La Chambre approuve le projet de loi relatif au plan de ventilation

(Belga) La Chambre a approuvé vendredi en séance plénière un projet de loi qui instaure un plan de ventilation pour tous les lieux accessibles au public afin d'améliorer la qualité de l'air, notamment dans les cafés, restaurants et théâtres.

Le gouvernement s'est accordé au printemps sur un plan de ventilation qui était l'un des enjeux apparus avec la crise sanitaire. Le projet de loi du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, prévoit entre autres choses la création d'un label pour informer les visiteurs de la qualité de l'air et d'une banque de données reprenant des informations sur les installations de ventilation et de purification de l'air. Celui-ci serait imposé par phases. Des normes indicatives sont prévues, qui correspondent à la quantité d'air frais qui doit être amenée par personne. Il est enfin question de créer une plateforme qui doit améliorer la connaissance sur le sujet et éviter les situations à risque. L'entrée en vigueur de ce plan n'est pas encore précisément fixée. Dans les mois qui viennent, l'intention du gouvernement est de définir les secteurs qui entrent en ligne de compte et d'élaborer les détails des mesures. (Belga)