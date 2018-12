La Chambre approuve une augmentation des ambitions sur le climat: la N-VA et le Vlaams Belang se sont abstenus

La Chambre a approuvé jeudi une proposition de résolution qui revoit à la hausse les ambitions belges en matière de climat. Le texte, initié par les écologistes, a reçu le soutien d'une large majorité réunissant, outre Ecolo-Groen, le MR, le CD&V, l'Open Vld, le cdH, le PS, le sp.a, DéFI et le PTB. La N-VA et le Vlaams Belang se sont abstenus. Le PP et les députés Hendrik Vuye et Veerle Wouters (indépendants mais ex-N-VA) ont voté contre.



La résolution demande que la Belgique rejoigne la "coalition des pays qui plaident pour une hausse immédiate des objectifs de réduction de gaz à effet de serre à l'horizon 2030". A cet effet, la Belgique devrait plaider à l'échelon européen "pour un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de minimum 55% à l'horizon 2030 et de minimum 95% à l'horizon 2050 par rapport aux émissions de 1990". Le texte demande par conséquent que le Plan national Energie Climat soit adapté pour établir une trajectoire et les mesures nécessaires pour la suivre.