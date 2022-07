La Chambre demandera des avis écrits sur le projet de loi réformant l'APD

(Belga) La commission Justice de la Chambre a décidé mercredi de demander des avis écrits concernant le projet de loi réformant l'Autorité de Protection des Données (APD) présenté par le secrétaire d'État à la Digitalisation Mathieu Michel (MR). L'opposition a demandé sans succès la tenue d'auditions.

Comme il s'y était engagé, le secrétaire d'État bien présenté son projet de loi APD avant les vacances parlementaires. La discussion générale et le vote auront par contre lieu à la rentrée, après réception des avis demandés. La liste des experts qui seront consultés sera arrêtée la semaine prochaine. "Le projet de loi modifiant la loi organique APD est rédigé autour de trois axes : renforcer son fonctionnement; renforcer son indépendance et renforcer l'approche pragmatique et l'expertise sectorielle", a indiqué Mathieu Michel. Dans le détail, le projet de loi vise notamment à transformer le comité de direction en un organe collégial et à clarifier ses compétences et son fonctionnement. Il ambitionne aussi d'accorder plus de marge à l'APD dans son fonctionnement interne. Le projet vise aussi à couler dans la loi la compétence unique de l'APD pour exercer les missions et mandats du contrôle du respect de la mise en œuvre du Règlement général sur la protection des données (ci-après "RGPD"). Il veut aussi renforcer les règles d'incompatibilité et de conflit d'intérêt pour les experts. (Belga)