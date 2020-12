La Chambre entame ce mardi trois jours de débats, vote du budget à la clé

(Belga) La présidente de la Chambre Eliane Tillieux ouvrira mardi à 14h15 la première des trois séances plénières programmées cette semaine. La journée de mardi est consacrée à l'examen et au vote de divers projets et propositions de loi. Les débats concernant le budget 2021 auront lieu demain/mercredi. Les votes sont attendus jeudi, après les traditionnelles questions d'actualité.

Les textes soumis à l'approbation des députés portent principalement sur la lutte contre la pandémie de Covid-19: mesures de soutien temporaires, organisation des tests antigéniques, dispositions en matière de justice. Un projet de loi relatif au Brexit sera également discuté. Mercredi à 10h00 s'ouvrira le débat budgétaire. La commission des Finances a déjà approuvé le 4 décembre dernier ce budget 2021 et la loi-programme qui concrétise ces engagements budgétaires. Il s'agit du premier budget en bonne et due forme approuvé depuis la chute du gouvernement Michel en décembre 2018. Celui-ci est toujours marqué par la crise sanitaire. Un contrôle budgétaire est d'ores et déjà prévu en mars. Les votes auront lieu jeudi après-midi, après les traditionnelles questions d'actualité. (Belga)