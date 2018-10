La Chambre fait lanterner 38.000 pétitionnaires

(Belga) La commission des Finances de la Chambre a rejeté mardi la demande relayée par plusieurs députés de l'opposition d'entendre les promoteurs d'une pétition contre l'achat de nouveaux avions de chasse. La pétition a pourtant été remise au président de la Chambre il y a deux ans et la décision du gouvernement dans ce dossier est imminente.

La plateforme "Pas d'avions de chasse" a remis à l'assemblée en novembre 2016 cette pétition qui a recueilli 38.000 signatures. Ses représentants demandaient à être entendus par la commission de la Défense nationale mais aussi celle des Finances vu les implications budgétaires du remplacement des F-16. "Cette demande nous apparaissait ainsi qu'à tous les signataires d'autant plus légitime que votre commission voit se cristalliser des tensions toujours plus grandes autour de la confection du budget fédéral. Des tensions qui ne manqueront pas d'être alourdies dans les années qui viennent par la dépense envisagée de 15 milliards d'euros pour 34 nouveaux avions chasseurs-bombardiers", ont-ils écrit aux membres de la commission des Finances. Georges Gilkinet (Ecolo), Ahmed Laaouej (PS) et Marco Van Hees (PTB) ont demandé mardi à ce que les deux représentants, Samuel Legros (CNAPD) et Luc De Brabander (Vrede), puissent être entendus devant la commission. La majorité a opposé des points du règlement de la Chambre à cette requête et l'a rejetée. "Ce qui vient de se passer est une gifle à la démocratie participative", a déploré le chef de groupe PS, Ahmed Laaouej. "C'est un choix à 15 milliards d'euros qui se fait en stoemelings", a fait valoir M. Gilkinet. (Belga)