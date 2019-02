La chanteuse Angèle a été élue Bruxelloise de l'année 2018

(Belga) La jeune chanteuse Angèle a été élue Bruxelloise de l'année 2018 lors d'une cérémonie qui s'est déroulée mardi soir au centre culturel Flagey à Ixelles.

La chanteuse Angèle est la lauréate de la catégorie Culture. Elle était absente mais elle a réalisé une vidéo pour l'occasion. Elle y a déclaré que Bruxelles "reste ma ville et ça reste là où tout a commencé". Sacrée révélation de l'année avec son album Brol début février à la 34e cérémonie des Victoires de la Musique à Paris, elle y avait aussi été récompensée avec le rappeur Roméo Elvis pour le clip vidéo de la chanson "Tout oublier". "La vague verte" a elle remporté le prix de la catégorie Action politique. Ecolo, grand gagnant des dernières élections communales, est représenté dans 14 majorités. "C'est surtout une belle récompense pour l'engagement de tous ceux qui ont fait cette vague verte, c'est-à-dire les miens mais aussi tous les citoyens qui pensent qu'il faut que les choses changent enfin", a fait valoir sur scène Zakia Khattabi, co-présidente d'Ecolo en leur dédiant ce prix. Le lauréat de la catégorie Economie est la ferme Abattoir de la start-up bruxelloise BIGH. Quelque 4.000 m2 de serres horticoles, de pisciculture et de potagers sont déployés sur les toits de la halle alimentaire Foodmet sur le site des abattoirs d'Anderlecht. Le prix Société a lui été remis à l'ASBL Infirmiers de rue par Mehdi Kassou, le porte-parole de la Plateforme citoyenne de Soutien aux Réfugiés, lauréate de la catégorie et grande gagnante du Bruxellois de l'année 2017. Il s'agit d'une organisation médico-sociale qui vise notamment à sortir les sans-abri de la rue. L'équipe nationale de hockey sur gazon des Red Lions, championne du monde le 16 décembre dernier en Inde, s'est distinguée dans la catégorie Sports. C'est le milieu de terrain Simon Gougnard qui est monté sur scène pour recevoir la récompense. La cérémonie a été ponctuée par des intermèdes musicaux joués par Tle Astor Klezmer Trio. BX1, La Capitale, Le Soir, Vlan et Vivacité Bruxelles avaient retenu 25 personnalités bruxelloises, réparties dans cinq catégories, qui ont marqué l'actualité régionale en 2018. Les votes ont été refermés le 19 février à minuit. (Belga)