La circulation tout-à-fait à l'arrêt dans le quartier Reyers

(Belga) La fermeture simultanée de trois tunnels dans le complexe Reyers suscite lundi d'importantes perturbations. "L'heure de pointe a commencé une demi-heure plus tôt que d'habitude. Une file de trois kilomètres a été enregistrée sur l'E40, mais celle-ci s'est résorbée pour atteindre deux kilomètres", indique Bruxelles Mobilité.

Les tunnels Reyers-Montgomery sont fermés dans les deux sens tandis que le tunnel Reyers-Meiser est barré vers la E40. La circulation est très difficile dans le quartier. En raison du comportement irresponsable de plusieurs automobilistes, qui ont effectué des marches arrière, le tunnel Montgomery a également été fermé. Beaucoup de conducteurs n'ont pas vu les tableaux d'information qui suggèrent des déviations. Une réunion de Bruxelles Mobilité est prévue la semaine prochaine afin d'évaluer la situation et d'envisager de nouvelles mesures pour permettre une circulation plus fluide. Les trois tunnels demeureront fermés jusqu'en fin d'année, voire jusqu'au début de l'année prochaine. Les travaux autour du tunnel Reyers-Meiser sont terminés et l'axe est à nouveau ouvert à la circulation. (Belga)