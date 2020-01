La COALITION 77 pour faire sortir la Belgique de la crise? C'est la solution proposée par Défi

(c) RTL INFO

Francois De Smet, le nouveau président du parti Défi (il a succédé à Olivier Maingain), propose une solution à la crise politique où la Belgique semble s'enliser. Puisqu'il semble difficile de former une coalition avec la N-VA, puisque la parti centriste flamand CD&V ne semble pas vouloir se décider à entrer dans un gouvernement sans la N-VA, François De Smet suggère une coalition avec son parti ou/et le cdH. Ceux-ci ont peu de sièges (Défi en a deux) mais cela suffirait pour atteindre, avec 77 sièges, une majorité au parlement. On parle de la coalition 77. C'est ce qu'il a défendu ce matin face au journaliste politique Fabrice Grosfilley sur Bel RTL.

Fabrice Grosfilley: C'est pas un petit peu prétentieux quand on a juste deux députés et qu'on est perçu par beaucoup de néerlandophones comme un parti plutôt hostile ?

François De Smet: Cela aurait été prétentieux si on l'avait fait le 26 mai. Mais ça fait huit mois que tout le monde cherche. Vous n'allez pas m'enguirlander parce que je viens avec une solution. Effectivement on a que deux sièges mais il se trouve que si vous prenez les 75 et que vous y ajoutez soit nous-même, soit le cdH, vous voyez que je suis généreux, je trouve des solutions où nous ne sommes pas, vous avez une solution.

Si demain, le CD&V ne donne pas une position claire sur ce qu'il veut, on ne lui demande pas la lune, on lui demande s'il veut aller dans un gouvernement avec ou sans la N-VA. J'invite vraiment alors les partenaires de l'arc-en-ciel (libéraux, écologistes et socialistes) à s'ouvrir soit au cdH soit à nous-mêmes pour construire une majorité. Il nous faut juste une majorité parlementaire pour sortir ce pays de la crise.