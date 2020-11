La Coalition Climat appelle à écrire à Saint-Nicolas pour plus d'ambition climatique

(Belga) La Coalition Climat appelle vendredi les enfants et adultes à écrire à Saint-Nicolas pour demander plus d'ambition climatique à la Belgique et à l'Union européenne. Les lettres seront ensuite remises au Premier ministre De Croo. Bien que reléguée au second plan de l'agenda politique, la crise climatique continue de faire rage, rappelle la coalition dans un communiqué.

"Même en pleine crise sanitaire, l'action pour le climat ne peut souffrir d'aucun retard. C'est aussi une urgence mondiale, qui menace des milliers de vies, nos sociétés et nos écosystèmes. Cela signifie que la Belgique doit plaider pour un rehaussement de l'objectif pour 2030. En même temps, notre pays doit organiser une conférence nationale pour une transition juste et rehausser sa contribution au financement climat international" souligne Nicolas Van Nuffel, président de la Coalition Climat. Cette dernière propose donc aux enfants et adultes belges d'envoyer par la poste ou par courriel leurs idées pour une "société résiliente, respectueuse du climat et juste" à Saint-Nicolas. "Cette action ludique et celles qui suivent ont un objectif clair: faire monter la pression afin que la Belgique choisisse la voie de l'ambition lors du Conseil européen des 10 et 11 décembre et du sommet international du 12 décembre", souligne Nicolas Van Nuffel. "Ces deux moments sont cruciaux pour accélérer l'action climatique au niveau international, comme promis il y a cinq ans lors de la signature de l'Accord de Paris. Pour rappel, le 12 décembre, seuls les pays annonçant de nouvelles ambitions pourront prendre la parole. Il est encore temps", poursuit-il. En parallèle à cette action, à partir du 30 novembre, 60 personnes manifesteront par ailleurs pendant 60 heures pour réclamer 60% de réduction des émissions de CO2 à notre pays d'ici 2030 (comme demandé par le Parlement européen). La manifestation se déroulera en plusieurs lieux et s'adressera aux différents gouvernements, indique la Coalition Climat, qui précise que de nombreux événements, principalement virtuels, se tiendront durant ces 60h. Plus d'informations sur l'action Saint-Nicolas via le site www.sinterklaasforclimate.be. (Belga)