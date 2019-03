La "Coalition Climat" roule-t-elle pour Ecolo? Son président répond très clairement

Depuis la marche pour le climat du 2 décembre, "malgré les discours politiques à tous les niveaux de pouvoir, aucun acte concret n'a été pris", avait déploré le président de la Coalition climat, Nicolas Van Nuffel peu avant son entretien avec Charles Michel ce mardi 12 mars.

La Coalition climat est notamment composée notamment du CNCD-11.11.11, de Greenpeace, du Fonds mondial pour la nature (WWF), de la CSC ou encore des collectifs Climate Express et Youth For Climate.

Invité de Bel RTL ce mercredi matin son président Nicolas Van Nuffel réfute l'idée de "rouler avec Ecolo". "On est pluraliste et on est convaincu qu’aujourd’hui, le cap ne doit plus se discuter. Or, le rapport scientifique du Giec du mois d’octobre nous a dit que l’on en devait pas dépasser le plafond de 1,5°C. Donc aujourd’hui, il faut cesser de faire du climat le sujet d’un seul parti politique. Ils peuvent débattre entre eux entre socialistes, libéraux, humanistes sur comment on va résoudre le problème. Ce n’est pas notre rôle de donner des consignes de vote. Notre rôle c’est que ceux qui seront au pouvoir le 27 mai ou dans les mois suivants, fassent du climat leur priorité. Le prochain gouvernement doit avoir le climat comme colonne vertébrale", a-t-il insisté.

Le président de la Coalition climat a également assuré que tous les partis politiques n'étaient pas enclins au dialogue. "La N-VA a fait le choix de ne pas avancer sur le climat mais ce n’est pas le cas de tous les partis politiques", a-t-il lâché.