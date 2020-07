La commission Bien-être du parlement flamand invite W. Beke à s'expliquer sur le traçage

(Belga) La commission du Bien-être du parlement flamand invite le ministre compétent Wouter Beke (CD&V) à s'expliquer mardi prochain devant ses membres pour donner des explications au sujet du traçage en Flandre, a annoncé jeudi le président de la commission, Stefaan Sintobin (Vlaams Belang).

Les élus Groen (opposition) Björn Rzoska et Jeremie Vaneeckhout en avaient fait la demande plus tôt dans la journée, estimant que les opérations de traçage des personnes en contact avec des cas positifs au Covid-19 ne semblaient toujours pas au point et ne permettaient pas de cartographier les clusters du virus, tandis que le rebond de la pandémie bat son plein. M. Beke sera entendu mardi, à partir de 14h00.