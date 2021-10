La Commission relance le débat sur la gouvernance économique

(Belga) La Commission européenne a annoncé mardi relancer le débat public sur la gouvernance économique de l'UE, après une période de pandémie qui a quelque peu rebattu les cartes. Ce débat sur l'avenir à donner aux règles budgétaires européennes avait été mis en suspens à cause du coronavirus.

Rapidement après l'éclatement de la pandémie sur le continent, l'Europe avait suspendu les règles du Pacte de stabilité et de croissance, en activant dès mars 2020 sa clause dérogatoire générale. Les Etats membres peuvent donc temporairement s'affranchir des trajectoires vers la limite de déficit public fixée à 3% du PIB. Ces règles devraient être réintroduites en 2023 mais l'intention, déjà avant la crise, était d'évaluer et éventuellement réformer la surveillance économique et budgétaire. La pandémie n'a fait que rendre plus visibles les vulnérabilités et imperfections du système. "La relance du réexamen de notre gouvernance économique s'inscrit dans un contexte de besoins d'investissement énormes, alors que l'urgence climatique se fait plus pressante chaque année. Dans le même temps, le puissant soutien budgétaire apporté pendant la pandémie a entraîné une augmentation des niveaux d'endettement. Ces défis rendent d'autant plus indispensable la mise en place d'un cadre budgétaire transparent et efficace", a expliqué mardi le commissaire à l'Economie, Paolo Gentiloni. Il y a entre autres une enquête en ligne, et les acteurs intéressés peuvent contribuer jusque fin décembre. La Commission examinera les apports et publiera au premier trimestre 2022 des orientations de politique budgétaire et des orientations sur d'éventuelles modifications du cadre de gouvernance économique, dans le but de parvenir à un consensus pour 2023. Le secrétaire d'Etat belge à la relance Thomas Dermine (PS) a plaidé cette semaine dans la presse pour exclure des plafonds de déficit et d'endettement des règles budgétaires les investissements verts. (Belga)