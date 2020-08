La commission Santé de la Chambre se réunira la semaine prochaine

(Belga) La Commission de la Santé et de l'Egalité des chances de la Chambre se réunira la semaine prochaine pour un débat d'actualité à propos de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en Belgique, annonce mercredi son président Thierry Warmoes (PTB).

La réunion devrait vraisemblablement se tenir mardi prochain en présence de la ministre de la Santé Maggie De Block et/ou du ministre en charge de l'approvisionnement du matériel Philippe De Backer, ajoute le président de la Commission. "DéFI a été le premier parti à me demander la tenue d'une commission. J'ai alors consulté les autres groupes qui se sont montrés favorables à la suggestion, malgré des divergences sur le calendrier. Nous aussi, au PTB, nous sommes favorables à cette commission." "La gestion de la crise doit être améliorée et nous interrogerons les ministres à ce sujet", a ajouté M. Warmoes sur Twitter. Le dernier Conseil National de Sécurité s'est tenu le 27 juillet dernier et les mesures qui y ont été prises, comme la bulle de 5 personnes, sont en vigueur jusqu'au 26 août, a-t-il rappelé. (Belga)