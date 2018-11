La Commission voit la dette belge repasser sous les 100% l'an prochain

(Belga) La dette publique de la Belgique devrait descendre sous le cap symbolique des 100% du produit intérieur brut en 2019, a indiqué jeudi la Commission européenne en présentant ses prévisions d'automne.

Venant de 106,5% en 2015, la dette devrait s'établir à 101,4% cette année, avant de descendre à 99,8% l'an prochain et 98,7% en 2020. Au printemps dernier, l'exécutif européen voyait toujours la dette belge à 100,2% en 2019. Attention toutefois, note la Commission derrière cette bonne nouvelle: le rythme de réduction de la dette semble ralentir. Le déficit budgétaire, lui, affiche une tendance négative. Si la Commission le chiffre à -1,1% en 2019 - alors qu'elle l'estimait encore à -1,3% au printemps -, elle considère qu'il passera bien à -1,3% en 2020. La Commission fait notamment le lien avec la seconde phase du tax shift mise en oeuvre cette année et la troisième à venir l'an prochain. Le déficit structurel suivrait la même tendance -1,3% en 2019 et -1,7% en 2020. Et ce alors que le gouvernement fédéral a de son côté fixé 2020 comme année du retour à l'équilibre budgétaire. Mais la Commission se base sur des projections à politique inchangée. La croissance économique devrait s'atténuer à 1,5% en 2018 et 2019, puis à 1,4% en 2020, la hausse de la demande intérieure étant compensée par un affaiblissement du commerce mondial. C'est là un effet comparable à ce que l'on constate dans la zone euro, où la croissance se tasse après une année 2017 qui a constitué un pic en dix ans. (Belga)