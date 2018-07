La Communauté germanophone crée 50 emplois d'assistant instituteur maternel

(Belga) D'ici la rentrée scolaire 2021 une cinquantaine d'emplois d'assistants instituteur maternel, devrait être créés en Communauté germanophone.

Une nouvelle fonction, celle d'assistant instituteur maternel, devrait voir le jour dès le rentrée scolaire prochaine en Communauté germanophone. Le Parlement de la plus petite des entités fédérées a en effet approuvé à l'unanimité, lundi en séance plénière, un décret visant à permettre l'entrée à l'école maternelle dès l'âge de 2,5 ans, plutôt que 3 ans comme c'est actuellement le cas. Dans ce cadre, le texte prévoit la création d'une cinquantaine d'emplois d'assistant instituteur maternel, qui seront tous effectifs d'ici la rentrée scolaire 2021. Les premiers devraient entrer en fonction dès la rentrée prochaine. Leurs tâches seront de jouer, de peindre, de bricoler, de faire de la musique avec les enfants. Les assistants seront aussi chargés d'aider les enfants dans l'apprentissage de la propreté, pour les repas ou encore d'apporter une aide logistique aux instituteurs lors de l'organisation d'un événement. De cette manière, les instituteurs seront déchargés de certaines tâches et pourront davantage se consacrer à la pédagogie et au développement personnel des enfants qui sont moins autonomes qu'auparavant lorsqu'ils entrent à l'école. Ces emplois seront accessibles aux personnes peu qualifiées mALGR2 un minimum de connaissances requises. (Belga)