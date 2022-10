La Communauté germanophone va investir 300 millions d'euros dans des infrastructures

(Belga) Oliver Paasch, le ministre-président de la Communauté germanophone, a présenté lundi soir, en séance plénière, les grandes lignes du budget 2023 qui devrait présenter un déficit de 80,3 millions d'euros. Le budget sera débattu en décembre prochain. Malgré des économies, 300 millions d'euros vont être investis dans des infrastructures.

Le chef du gouvernement germanophone a assuré que l'équilibre budgétaire pour le service ordinaire devrait être atteint dès 2025. Pour y parvenir, des économies sont indispensables. Le gouvernement a ainsi décidé qu'il n'y aurait plus d'embauche au sein du ministère ni des institutions para-communautaires. D'autres mesures d'économie ont aussi été prises puisque le salaire des ministres sera réduit de 8%. La Communauté germanophone investira tout de même 300 millions d'euros dans des infrastructures: 60 millions d'euros pour des bâtiments scolaires, 13,3 millions d'euros pour les infrastructures sportives, 24 millions d'euros pour des infrastructures dédiées aux seniors, 40 millions d'euros pour la fibre optique,? Les deux hôpitaux du territoire se verront aussi attribuer 30 millions d'euros pour des travaux de remise en état ainsi que des équipements. "Il s'agit là d'investissements utiles et nécessaires pour les générations à venir. Ces investissements doivent être réalisés maintenant car nous ne savons pas comment vont évoluer les normes de comptabilité européenne dans les prochaines années", a insisté Oliver Paasch. Dans sa présentation, le chef du gouvernement a souligné que 80% des dépenses courantes sont consacrées à la formation et l'éducation, la santé, les affaires sociales, le marché du travail, les seniors et les communes. (Belga)