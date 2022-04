La commune de Beveren veut fusionner avec celle de Kruibeke d'ici 2025

(Belga) La commune de Beveren, qui est la plus grande de Flandre tant par sa superficie que par son nombre d'habitants lorsque les villes ne sont pas prises en compte, veut fusionner avec celle de Kruibeke d'ici 2025, ont annoncé lundi soir les bourgmestres des deux entités.

La fusion irait de pair avec un allègement de la dette de quelque 33 millions d'euros. Une déclaration d'intention a été signée lundi soir afin de donner une forme concrète à la fusion. La nouvelle municipalité couvrira une superficie de plus de 183 km2, dépassant ainsi celle de la ville de Gand. Environ 66.000 personnes y vivront, soit quelque 49.000 à Beveren et 17.000 à Kruibeke. Le nom que portera la nouvelle commune n'a pas encore été décidé. "C'est un problème pour demain", a déclaré le bourgmestre de Beveren, Marc Van de Vijver (CD&V). Les habitants des deux communes en question seront informés de ce projet de fusion mardi via une communication toutes-boites. La nouvelle commune pourra "se positionner plus fortement face aux villes voisines d'Anvers et de Saint-Nicolas", font valoir les élus locaux. (Belga)