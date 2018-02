La composante Air de la Défense organise une journée de l'emploi

(Belga) La composante Air de la Défense organise mercredi une "journée de l'emploi" dédiée spécialement aux gestionnaires de l'espace aérien, indique-t-elle sur son site internet. Des animations sont prévues sur quatre sites différents: Beauvechain, Florennes, Peer et Gavere.

"De nos jours, il est parfaitement normal de pouvoir partir en vacances en avion. Nous sommes conscients qu'une fois en l'air, nous pouvons faire confiance au pilote et à son équipage. Mais qui assure la sécurité en coulisse? Qui a une vue d'ensemble de tous les mouvements d'avions, d'hélicoptères, de drones,...? Des gros porteurs aux plus modestes? Des avions de ligne aux avions militaires? Les contrôleurs du trafic aérien bien évidemment. Et la Défense les recrute!" Mercredi, tous ceux qui sont intéressés par un poste de contrôleur du trafic aérien pourront s'informer gratuitement sur quatre sites militaires, de 9h à 13h00. Les profils recherchés sont les jeunes de moins de 34 ans qui possèdent un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur (CESS) et disposent d'une "grande résistance au stress". C'est la Défense qui prend en charge la formation et octroie directement un salaire. Pour s'inscrire: www.mil.be. (Belga)