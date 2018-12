La composition du collège d'Anvers dévoilée, le sp.a cherche encore un 3e échevin

(Belga) La composition du collège d'Anvers a été dévoilée dimanche. Bart de Wever est, sans surprise, nommé bourgmestre de la ville aux côtés de cinq échevins N-VA, trois sp.a et un Open Vld. Tous les noms ne sont pas encore connus puisque le sp.a est toujours à la recherche de son troisième échevin en raison d'un désaccord interne sur l'accord de majorité.

La parti a fait savoir à l'agence Belga qu'il choisirait cette semaine, en consultation avec la fraction, qui endossera ce troisième poste. Les sections anversoises de la N-VA, de l'Open Vld et du sp.a ont approuvé samedi l'accord de majorité négocié entre les trois partis pour diriger la ville portuaire au cours des six prochaines années. Si cette approbation fut acquise sans encombres au sein des libéraux et de la N-VA, chez les socialistes en revanche, ce fut nettement plus laborieux. (Belga)