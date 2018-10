La coprésidente d'Ecolo: "Ce n'est pas le parti, c'est l'écologie politique qui a gagné"

L'évolution la plus marquante des élections communales et provinciales de dimanche à Bruxelles et en Wallonie est la progression du parti Ecolo observée presque partout. Ce lundi matin, la coprésidente Zakia Khattabi, rayonnante, a commenté ce succès et ses conséquences. "On prend la mesure de la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui. Le signal, il est clair: ce n'est pas le parti Ecolo, c'est l'écologie politique qui a gagné", a-t-elle commencé. "Il y a une prise de conscience de la nécessité de changer de modèle", s'est-elle réjouie, assurant que la montée au pouvoir d'Ecolo ne changerait en rien sa nature et son cap: "Qu'on soit dans la majorité ou l'opposition, le projet reste le même", a-t-elle dit.