La corruption existe-t-elle en Belgique? Nos institutions sont-elles vulnérables?

La corruption a été évoquée dans l'émission "C'est pas tous les jours dimanche". Juges et policiers y ont été confrontés. Elle est présente à tous les étages, mais peut difficilement être identifiée et contrôlée. Quelle est la situation en Belgique ?

Sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, Martin Van Steenbrugge, ancien chef de la cellule de recherche des fugitifs révèle la démarche des corrupteurs. "Tu es approché par des criminels qui te demandent de donner des informations et qui proposent de l'argent. Des dizaines de milliers d'euros", assure-t-il.

La corruption est-elle en hausse en Belgique ? Nos institutions politiques, judiciaires et policières, sont-elles vulnérables ? Un rapport de l'ONG Transparency International démontre que la perception de la population se détériore.







Dominique Dussard, président du conseil d’administration de Transparency International Belgique, dénonce une certaine naïveté. "Ne soyons pas naïfs. La corruption existe dans tous les pays", souffle-t-il.

C’est aujourd’hui la transparence qui fait défaut. Elle est pourtant la garantie d’une bonne gestion de l’Etat. "Quand vous êtes amené à faire preuve de transparence, vous réfléchissez à deux fois à certains comportements. Je pense que l'on est plus vulnérable à la critique et la mauvaise perception, et donc à une perte de confiance. Mais je ne pense pas qu'en Belgique, il y ait plus de corrompus aujourd'hui que dans le passé", assure Dominique Dussard.

Dans un rapport de l’organe anti-corruption du Conseil de l’Europe, 22 recommandations étaient faites à la Belgique. Mais en 2 ans, seules 2 ont été mises en œuvre.

Un an pour se conformer, avant la prise de sanctions

Peu de mesures concrètes ont notamment été prises pour les hautes fonctions de l’exécutif. La conclusion est sans appel. Des efforts importants seront à mener. "Pour les ministres et les parlementaires, il y a une absence de transparence de leur patrimoine et de leurs intérêts donc ça peut causer des conflits d'intérêts. Pour les policiers, il manque des règles claires concernant l'exercice d'activité à côté de leur activité de policier", estime Sophie Meudal-Leenders, conseillère juridique du GRECO (groupe d'Etats contre la corruption).

Le but est d’éviter que nos ministres, parlementaires, policiers et juges soient vulnérables face à une potentielle corruption. Pour ce rapport, la Belgique risque des sanctions. Elle a jusqu’à juin 2023 pour se conformer.