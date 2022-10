La cotisation d'emballage élargie doit rapporter 60 millions d'euros supplémentaires

(Belga) La cotisation d'emballage va être élargie, c'est l'une des mesures présentes dans l'accord budgétaire finalisé mardi par le gouvernement fédéral. Elle devrait dès lors rapporter 60 millions d'euros supplémentaires.

La Belgique impose une taxe, dite cotisation d'emballage, sur les récipients individuels contenant des boissons (hors lait et dérivés) depuis 2004. Actuellement, elle est d'1,41 euro par hectolitre pour les contenants recyclables et de 9,86 euros par hectolitre pour les emballages à usage unique. Selon le SPF Finances, cette taxe a rapporté 343,6 millions d'euros aux comptes du pays. A partir du 1er octobre 2023, le gouvernement veut étendre cette taxe. Selon le cabinet du ministre des Finances Vincent Van Peteghem, si les textes ne sont pas encore finalisés, l'objectif est bien de l'étendre à des contenants hors-boissons et d'être plus restrictif sur le caractère recyclable. Pour la fédération du commerce Comeos, c'est "absurde". "Le consommateur belge devra payer la facture", tonne-t-elle. "L'avalanche de taxes devient progressivement incalculable", estime-t-elle, rappelant qu'outre les taxes régionales et fédérales, le secteur contribue également à hauteur de 204 millions pour la collecte des emballages par le biais du sac bleu. (Belga)