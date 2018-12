La Cour des comptes a remis son cahier d'observations à la Régon wallonne

(Belga) La Cour des comptes a remis lundi son 30e cahier d'observations à la Région wallonne. Son président, Philippe Roland, a notamment rappelé au président du parlement de Wallonie, André Antoine, que l'entité devrait présenter une comptabilité générale en partie double dès 2020.

A l'heure actuelle, le compte général de la Région wallonne ne remplit pas encore cette future obligation, et ce, en raison de l'absence d'un système informatique comptable adéquat. Les dispositions relatives à la tenue d'une telle comptabilité, adoptées en 2011 et reportées à de maintes reprises, devraient néanmoins prendre leurs effets en 2020. Le compte général de la Région wallonne devra alors également être certifié par la Cours des comptes. "Il reste un an à la Wallonie pour mettre en place une comptabilité qui soit un véritable outil de gestion", a mis en exergue M. Roland. Ce dernier déplore par ailleurs que le bilan et le compte des variations de patrimoine ne donnent pas déjà une image fidèle des actifs et passifs Le rapport, consultable sur le site de la Cour des comptes, souligne également que 27 des 65 recommandations formulées antérieurement ont été suivies ou sont en cours de suivi. En revanche, 22 n'ont pas été rencontrées et 16 restent toujours dans l'attente de la mise en oeuvre du nouveau système informatique comptable. La Cour a ainsi réitéré plusieurs recommandations visant à améliorer les mesures de contrôle interne. (Belga)