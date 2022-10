La Croix-Rouge de Belgique lance un nouvel appel au don de sang

(Belga) La Croix-Rouge de Belgique a lancé dimanche un nouvel appel au don de sang face à un "stock actuellement trop bas et une fréquentation des collectes en berne" qui présagent de grandes difficultés à venir pour les stocks de sang, l'approvisionnement des hôpitaux et les soins portés aux malades".

L'organisation craint que les semaines et mois à venir soient "très difficiles, voire impossibles" à gérer si la situation ne s'améliore pas. Un minimum de 1.500 poches de sang sont nécessaires. La Croix-Rouge demande donc aux donneurs de ne pas reporter leurs rendez-vous et espère une mobilisation massive des citoyens en réponse à cet appel. Pour effectuer un don dans un centre fixe, il est indispensable de prendre rendez-vous. Les collectes mobiles se font, elles, généralement en accès libre. Les rendez-vous peuvent se faire rapidement via le site www.donneurdesang.be. (Belga)