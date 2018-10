La Défense compte moins de 25.000 militaires

(Belga) Le nombre de militaires au sein de la Défense est descendu sous la barre des 25.000 prévus, ressort-il mardi d'une note interne à laquelle la chaîne publique flamande VRT NWS a eu accès. Le nombre de jeunes militaires qui délaissent l'armée n'a, en outre, jamais été aussi élevé que ces dernières années.

Dans sa vision stratégique, notice explicative de la politique générale de défense, le ministre de tutelle Steven Vandeput écrit qu'une armée de 25.000 hommes et femmes doit suffire pour mener à bien toutes ses missions. Aujourd'hui, le département compte cependant moins de 25.000 militaires et ce nombre devrait passer sous la barre des 22.000 d'ici quatre ans. Cette baisse d'effectifs s'explique notamment par une vague de départs à la pension. Dans les cinq ans à venir, plus de 1.000 personnes quitteront chaque année la Défense. Les campagnes de recrutement ont par ailleurs diminué ces dernières années, ce qui explique qu'il est actuellement difficile de compenser cette baisse de personnel. Outre la question des retraités se pose celle des jeunes qui abandonnent très tôt l'armée. Ces derniers réalisent après quelques mois ou quelques années qu'ils ne sont pas fait pour suivre une carrière militaire. De plus en plus de "jeunes militaires actifs", considérés comme la colonne vertébrale du département, se retirent également. Le phénomène n'est pas neuf mais la tendance s'accroît. Près de 600 militaires ont ainsi réorienté leur carrière l'année passée, contre même pas 400 deux ans auparavant. (Belga)