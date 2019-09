La députée Yasmine Kherbache pas dans la course non plus

(Belga) Pas plus que le bourgmestre de Louvain Mohamed Ridouani ou la cheffe de groupe à la Chambre Meryame Kitir, la députée Yasmine Kherbache a fait savoir qu'elle n'était pas non plus intéressée par la présidence du sp.a.

"Je n'envisage pas me présenter comme candidate à la présidence", a indiqué l'intéressée, interrogée par Belga. La procédure pour assurer la succession de John Crombez a officiellement débuté lundi. Les candidats ont jusqu'au 4 octobre pour se faire connaître, l'élection étant prévue en novembre. A ce jour, il n'y a qu'un candidat officiel, Hannes De Reu, un militant gantois relativement inconnu passé par le cabinet de Johan Vande Lanotte. Le nom du chef de groupe au Parlement flamand Conner Rousseau est aussi avancé ici et là comme candidat. Mais celui-ci dit ne pas avoir encore pris sa décision. (Belga)